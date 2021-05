Titelhamster

2. Mai 2021

An den Kräfteverhältnissen im österreichischen Fußball hat sich nichts geändert. Zuerst kommt Red Bull Salzburg, dann länger nichts, das wird sich auch nach dem Abgang von Trainer Jesse Marsch nicht ändern. Einmal Cupspezialist, offenbar immer Pokalspezialist. Der Lask konnte dem im Uniqa-Cup-Finale von Klagenfurt nichts entgegenhalten, verlor mit 0:3. Für Salzburg war es der 19. Titel der Red Bull-Ära.

Trainer Marsch wird sich in absehbarer Zeit umstellen müssen. Die Sache mit dem Titelsammeln ist in Deutschland mit Sicherheit nicht so

einfach, man denke nur an die Bayern. Aber RB Leipzig hat großes Potenzial.