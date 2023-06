Titel zum Abschied: WESTWIEN-Märchen perfekt!

7. Juni 2023

SG INSIGNIS Handball WESTWIEN hat die Finalserie der ZTE HLA MEISTERLIGA mit 2:0 gegen HC LINZ AG gewonnen. Nach dem 25:24-Heimsieg vergangenen Sonntag in der Südstadt, setzte sich WESTWIEN in Spiel zwei der „Best-of-3“-Serie in Linz 30:26 durch und krönte seine Abschiedssaison Mittwochabend mit dem sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte. WESTWIEN-Trainer Michael Draca: „Ich liebe diese Jungs, diesen Verein und alle die ihre Energie in unsere Arbeit gesteckt haben. Es ist unpackbar. Ich hatte bei WESTWIEN wunderschöne drei Jahre.“

PM/RED