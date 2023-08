Thiem verliert Kitzbühel-Finale

5. August 2023

Der Champion des Generali Open Kitzbühel 2023 heißt Sebastian Baez. Der 22-jährige Argentinier war für Dominic Thiem am Finalsamstag nicht zu biegen, gewann 6:3, 6:1 und holte seinen dritten Titel auf der ATP-Tour.

Auch wenn dem US Open-Sieger 2020 der krönende Abschluss verwehrt blieb, so zeigte Thiem in der Gamsstadt phasenweise wieder alte Klasse – vor allem im Halbfinale gegen Laslo Djere, als er fünf Matchbälle abwehren konnte. „Ich nehme jede Minute von dieser unglaublichen Atmosphäre mit. Ich hoffe, es geht so weiter und wir werden bald wieder bei einer Siegerehrung stehen“, erklärt der Niederösterreicher.

Für ein österreichisches Happy-End sorgten Alexander Erler und Lucas Miedler. Sie bezwangen im Doppel-Finale Gonzalo Escobar und Alexandr Nedovyesov 6:4 und 6:4. Damit sind sie das erste österreichische Doppel, dem es gelang, das Generali Open Kitzbühel zweimal zu gewinnen. Insgesamt ist es der fünfte ATP-Titel für Erler/Miedler, der dritte 2023 nach Acapulco und München.

PM/RED