Tag des Sports eröffnet Europäische Woche des Sports in Österreich

Bereits seit 2015 ruft die Europäische Kommission zwischen dem 23. und dem 30. September zur „Europäischen Woche des Sports“ auf. Der offizielle Startschuss zur EU-Kampagne für ein bewegteres Leben ertönt diesmal in Valencia, Motto: „Werde Teil der Bewegung.“ In Österreich erfolgt der Auftakt zur europaweiten Bewegungs-Kampagne (#BeActive!) traditionell mit dem Tag des Sports im Wiener Prater: Österreichs größte Sportveranstaltung ist der rotweißrote Kick-Off-Event der EU-Bewegung für mehr Bewegung, die in Österreich seit 2017 von der Bundes-Sportorganisation Sport Austria koordiniert wird. Für die Umsetzung zeichnen Fit Sport Austria, der Betriebssport Verband sowie die Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und die SPORTUNION verantwortlich.

Die #BeActive-Kampagne bewegt Jahr für Jahr Millionen Menschen und will die Europäer:innen durch vielfältige Angebote in Sportvereinen, aber auch in Schulen (Anm.: Tag des Schulsports am 22.9.) und Unternehmen zu einem aktiven Lebensstil animieren. In Österreich folgten 2022 213.930 Menschen dem #BeActive-Aufruf!

Wie wichtig diese Initiative auch hierzulande ist, zeigen Statistik Austria-Zahlen: Hatten Österreicher:innen 2014 im Alter von 65 Jahren noch durchschnittlich 11,35 gesunde Lebensjahre vor sich, waren es 2019 nur noch 9,75 gesunde Lebensjahre. Sport Austria-Präsident und #BeActive Botschafter Hans Niessl: „Sport und Bewegung sind ein wesentliches Mittel, um diesen Negativ-Trend umzukehren. Die Europäische Woche des Sports regt mit Veranstaltungen und Angeboten in ganz Österreich dazu an, selbst vermehrt Sport zu betreiben. Das kann für viele eine Art Initialzündung sein, die letztlich die Lebensqualität steigert und die Gesundheit verbessert.“ Nachsatz: „Generell sollten wir in Österreich viel stärker auf Prävention durch Bewegung setzen, um die Reparatur-Medizin zu entlasten.“

Angebote in ganz Österreich

Einen Einblick in die Vielfalt der österreichischen Sportkultur bieten die 330 Angebote der #BeActive Schnupperwoche, in der man neue Sportarten kennenlernen und ausprobieren kann. Wie auch bei den 31 Events der #BeActive Night in ganz Österreich, bei denen Sportvereine ebenfalls ein besonders niederschwelliges Sportangebot bieten: Einfach an einem der Standorte vorbeikommen und mitmachen! Dies gilt auch für die #BeActiveInclusionZone am #tagdessports, in der Stars des Behindertensports ihre Sportarten präsentieren und zum Ausprobieren einladen.

EU Awards

Apropos Inklusion: Die #BeInclusion EU Sport Awards werden an herausragende Projekte verliehen, die Inklusion im und durch den Sport fördern. In der Kategorie #BeInclusive „Breaking Barriers“ werden Projekte ausgezeichnet, die benachteiligte Gruppen und deren Überwindung von Hindernissen zur Teilnahme am Sport unterstützen. Bis 28. September 2023 kann eingereicht und bis zu 10.000 € gewonnen werden! Informationen zur und Unterstützung bei der Einreichung: www.sportaustria.at/erasmus