Struber kennt den Stallgeruch

31. Juli 2023

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat seinen neuen Trainer gefunden und präsentiert. Es hätte ein prominenterer und teurerer

Fußball-Fachmann sein können. Die Wahl aber fiel auf Gerhard Struber. Er war bereits bei Austria Salzburg, LASK, als Co-Trainer bei Red Bull

Salzburg, bei Liefering, Wolfsberg, Bansley, New York Red Bull und AKA Red Bull Salburg unter Vertrag. Er kennt also den „Stallgeruch“ der Bullen und

übernimmt eine intakte Mannschaft, mit der er attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen will. Wie Vorgänger Jaissle.

