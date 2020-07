Strauss/Strauss und Seidl/Waller triumphieren auf Donauinsel

11. Juli 2020

Der HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup mit den besten SpielerInnen Österreichs ging am Samstag mit einem großartigen Finalturnier zu Ende. Auf der spusuSPORTinsel Wien triumphierten Nadine Strauss/Teresa Strauss und Robin Seidl/Philipp Waller, setzten so einem spektakulären Einladungsevent über zwei Wochen, ausgetragen in vier Städten, die Krone auf. Selbst das bescheidene Wetter beeinträchtigte die hervorragende Stimmung auf der Wiener Donauinsel nicht. Ab 10 Uhr trotzten AthletInnen wie Fans Wind und Regen, drückten so dem Finaltag des ersten Turniers nach dem Lock-down ihren Stempel auf. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)