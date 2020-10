17. Oktober 2020

UHC Müllner Bau Stockerau hat am Samstag in der 5. WHA-Runde durch einen 27:25 (12:12)-Auswärtssieg über die MGA Fivers die Tabellenführung übernommen. Die Weinviertlerinnen führen nun (7 Punkte/5 Spiele) vor den wegen ihrer European Leauge-Qualifikations-Einsätzen am Samstag pausierenden Teams von Hypo Niederösterreich und WAT Atzgersdorf (beide je 6/3). Mehr

im Auftrag des ÖHB