STEELVOLLEYS und HYPO TIROL legen wieder vor

16. April 2023

Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg hat im dritten Spiel der AVL Women-Finalserie den zweiten Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger setzte sich Sonntagabend in der SMS Kleinmünchen gegen Herausforderer VB NÖ Sokol/Post 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) durch und kann sich somit im vierten Duell am 27. April in Wien erneut zum Meister küren. Die STEELVOLLEYS gewannen in dieser Saison bereits den erstmals ausgetragenen Supercup und den ÖVV-Cup, greifen also nach dem historischen Triple.

Die Zuschauer:innen sahen von Beginn an ein intensives Spiel mit spektakulären Ballwechseln. Der erste Satz war lange völlig offen, mit drei Punkte in Folge stellte aber das routiniertere Team gegen die junge Truppe von Sokol/Post auf 1:0. Die Kontrahenten schenkten einander auch im zweiten Satz nichts (16:16). Mit vier Punkten in Folge waren es jedoch abermals die STEELVOLLEYS, die sich den entscheidenden Vorteil verschaffen konnten und letztendlich souverän die 2:0-Führung ins Trockene brachten. Sokol/Post zeigte sich unbeeindruckt, startete furios in Satz drei (4:0). Der Titelverteidiger schlug allerdings postwendend zurück (5:5). Die besten Teams der Saison lieferten einander einen offenen Schlagabtausch – bis zum 15:15. Dann waren es wieder die STEELVOLLEYS, die sich absetzen konnten (20:15) und dem Gegner nur noch zwei Punkte überließen. Nach 88 Minuten verwerteten die Spielerinnen von Headcoach Facundo Morando ihren ersten Matchball.

HIER geht’s zum Spielbericht auf volleynet.at

powerfusion AVL Men-Finalserie: HYPO TIROL legt wieder vor