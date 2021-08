22. August 2021

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Philipp Waller/Robin Seidl holten sich in Litzlberg am Attersee bei den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften presented by DeLonghi jeweils ohne Satzverlust die Titel! Das Turnier ging im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour in Szene.

ÖVV