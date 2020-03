Sport Austria: Zusage für Kurzarbeit für alle Sportvereine

20. März 2020

Coronakrise: Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) erreicht Zusage für Kurzarbeit und dokumentiert die entfallenen Einnahmen der Vereine und Verbände als Grundlage für Gespräche mit der Regierung über Ausfallszahlungen.

Die Möglichkeit zur „Corona-Kurzarbeit“ steht nun allen 15.000 Sportvereinen in Österreich offen! Darauf hat sich Sport Austria – als Bundes-Sportorganisation die Interessenvertretung des organisierten österreichischen Sports – mit den Sozialpartnern verständigt. Bislang war dies nur Vereinen der Fußball-Bundesliga möglich. Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Es freut mich, dass wir dafür die Zusage erhalten haben! Das ist immens wichtig für den rotweißroten Sport. Hier geht es um Tausende Existenzen im Spitzen- wie im Breitensport!“

Das Thema Kurzarbeit war einer der Hauptpunkte der „Sport Austria-Taskforce“-Telefonkonferenz, die am Donnerstag im „Haus des Sports“ erstmals getagt hat. Gemeinsam mit Vertretern der Dach- und Fachverbände wurden dabei die entstandenen bzw. entstehenden massiven Schäden für Vereine und Verbände durch die Coronakrise diskutiert und Wege aus der Krise gesucht. Bei der Konferenz war auch das Sportministerium vertreten.

Ergebnisse der Taskforce

Um die gewaltigen finanziellen Ausfälle auf Basis von konkreten Zahlen, Daten und Fakten transparent belegen zu können, werden einheitliche Kriterien ausgearbeitet und die Sportvereine und -verbände danach aufgefordert, ihre erlittenen Schäden auf Basis dieses Kriterienkatalogs genauestens zu dokumentieren und Sport Austria zu übermitteln. Diese Dokumentation wird dann dem Sportministerium übergeben. Sie bildet in weiterer Folge die Grundlage für Gespräche mit den Regierungsverantwortlichen über die Ausfallszahlungen. In diesem Zusammenhang werden auch die Gemeinden und Veranstaltungsbehörden von Sport Austria ersucht, die Coronavirus-bedingten Absagen von Sportveranstaltungen zu bestätigen.

Des weiteren bittet Sport Austria die Bundesregierung um ehestmögliche Information, sollte nur irgendwie abzusehen sein, wann die derzeit notwendigen, restriktiven Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gelockert bzw. aufgehoben werden könnten. Dies würde, so wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, natürlich auch die Planung der Vereine und Verbände wesentlich erleichtern.

Niessl: „Brauchen Kraftpaket für den Sport!“

Hans Niessl: „Durch die Absagen der Sportveranstaltungen kommt es natürlich auch im Sport zu massiven Engpässen bei Zahlungsverpflichtungen, die weiterlaufen, obwohl keine Einnahmen mehr da sind. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass Vereine dem Gemeinnützigkeitsgesetz unterliegen, also auch gar keine Rücklagen für solche Fälle bilden können bzw. dürfen. Deshalb benötigen wir ein Kraftpaket, das sicherstellt, dass der Sport nach der Coronakrise wieder durchstarten und auch seine so wichtigen Leistungen im Breiten- und Gesundheitssport erbringen kann! Und natürlich muss auch der Sport, der in Österreich direkt und indirekt für 330.00 Arbeitsplätze sorgt, einen Teil an der von der Regierung angekündigten 38 Mrd.Euro-Hilfe, auch im Sinne von Sofortmaßnahmen, erhalten.“

Abschließend richtet sich Österreichs Sportpräsident noch an den gesamten heimischen Sport: „Mein großer Dank gilt den 15.000 Sportvereinen, 576.000 Ehrenamtlichen sowie allen 2,1 Millionen Vereinsmitgliedern (Zahlen Statistik Austria, Anm.), die sich dermaßen diszipliniert an die so wichtigen Vorgaben der Bundesregierung halten und damit einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus leisten! Gemeinsam schaffen wir es!“

Sport Austria informiert die Vereine und Verbände laufend auf www.sportaustria.at/corona!

im Auftrag von Sport Austria