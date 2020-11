Sport Austria-Resolution aller Dach- und Fachverbände: „Der Weg aus der Corona-Krise“

6. November 2020

Bei der heutigen Sport Austria-Generalversammlung wurde die Taskforce des heimischen Sports reaktiviert, der Weg des Sports aus der Coronakrise skizziert und in einer Resolution zusammengefasst. Diese wird nun der Bundesregierung übermittelt. Darin enthalten ist insbesondere der Wunsch, den Nachwuchssport in Vereinen wieder rasch möglich zu machen. Die Resolution wird von allen in Sport Austria (Bundes-Sportorganisation) organisierten Dach- und Fachverbänden mitgetragen. Um künftig die Zahl der Frauen in Sportorganisationen steigern zu können, wurden die Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Committees (ÖPC), Maria Rauch-Kallat, und die Präsidentin des Österreichische Behindertensportverbands (ÖBSV), Brigitte Jank, beauftragt, diesbezügliche Konzepte zu erstellen. Außerdem wurde der langjährige ASVÖ-Präsident und Sport Austria-Vizepräsident Siegfried Robatscher für seine Verdienste um den Sport geehrt. Er erhielt die Goldene Ehrenmedaille von Sport Austria.

Die Sport Austria-Mitglieder sind sich ihrer wichtigen Rolle im Kampf gegen das COVID-19-Virus bewusst und tragen auch die jüngst gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung mit. Gleichzeitig weisen sie in der heute, Freitag, verabschiedeten Resolution auf die Wichtigkeit des raschen, verantwortungsvollen „Wieder-Hochfahrens“ des gesamten Vereinssports, insbesondere des Nachwuchssports, hin. Und sie erinnern an den Hinweis des Berufsverbands der österreichischen Internisten, der auf mangelnde Bewegung zurückzuführende gesundheitliche Folgeschäden des ersten Lockdowns aufmerksam gemacht hat. Außerdem wird festgestellt, dass aus dem organisierten österreichischen Vereinssport dank der guten Umsetzung der Präventionskonzepte durch Tausende, auch ehrenamtlich Tätige, keine problembehafteten Clusterbildungen bekannt sind. Weiters wird darauf verwiesen, dass dem organisierten Sport – vom Breiten- bis zum Profisport – für die Dauer der Pandemie durch Beschränkungen entstandene Einnahmenausfälle abgegolten werden müssen, um den Fortbestand der heimischen Sportkultur sicher zu können.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Österreichs Sport hat in dieser Sport Austria-Resolution ein gemeinsames Vorgehen in kooperativer Zusammenarbeit mit der Bundesregierung beschlossen. Es muss alles unternommen werden, um auch im Sport die Schäden durch die Pandemie möglichst gering zu halten und um nach der Krise mit dem Breiten-, Gesundheits- und Spitzensport wieder voll durchstarten zu können.“

Ein besonderer Moment der Generalversammlung war die Ehrung von Siegried Robatscher. Niessl: „Siegfried Robatscher ist ein wahrer Sir des heimischen Sports. Er hat sich jahrzehntelang für den Sport mit Herz, Hirn und Verstand ehrenamtlich eingesetzt und dabei Sportpolitik immer als gemeinsames, überparteiliches Anliegen betrachtet. Für dieses immense Engagement danken wir ihm mit der Goldenen Ehrenmedaille!“

Die Sport Austria-Generalversammlung fand heute, Freitag, in Wien statt, wurde aber zum Großteil coronabedingt als Videokonferenz abgehalten.

(SPORT AUSTRIA)