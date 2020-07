Sport Austria Finals 2021 in Graz

27. Juli 2020

14 Standorte, ĂŒber 200 Bewerbe, mehr als 600 Medaillenentscheidungen und rund 3000 AthletInnen und BetreuerInnen: Die erste Auflage der „Sport Austria Finals“ ist ein Event der Superlative. Rund 20 österreichische SportverbĂ€nde werden vom 3. bis zum 6. Juni 2021 in Graz ihre MeisterInnen ermitteln. Spitzensport pur und kompakt in der Landeshauptstadt der Steiermark, Stars zum Anfassen bei kurzen Wegen fĂŒr Fans wie Aktive! FĂŒr die viertĂ€gige, ins Grazer Sportjahr 2021 eingebettete, Medaillenjagd kĂŒndigt sich eine geballte Ladung rotweißroter AusnahmekönnerInnen an: Lukas Weißhaidinger, Verena Preiner, Ivona Dadic, Beate Schrott, Sarah Lagger, Bettina Plank, Alisa Buchinger, die Becirovic-Zwillinge, die Alexandri-Schwestern sind ebenso denkbar wie Alexandra Toth oder Vinzenz Höck. Übrigens: Auch im Folgesommer werden die „Sport Austria Finals“ in der Murstadt in Szene gehen!



Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft, doch werden die Leistungen der heimischen AthletInnen bei Österreichischen Meister- und Staatsmeisterschaften mitunter von der Öffentlichkeit nur begrenzt wahrgenommen. Deshalb hat sich Sport Austria zum Ziel gesetzt, Sportarten oder Disziplinen und deren ProtagonistInnen einem breiteren Publikum zugĂ€nglich zu machen und daher die „Sport Austria Finals“ ins Leben gerufen – die neue, perfekte PrĂ€sentations-Plattform fĂŒr VerbĂ€nde und SportlerInnen.

Die Idee, eine möglichst große Anzahl an österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften innerhalb weniger Tage parallel an einem Ort auszutragen, wurde 2019 geboren. Neben den TitelkĂ€mpfen, die – außer Frage – im Mittelpunkt stehen, wird den BesucherInnen auch ein vielfĂ€ltiges Rahmenprogramm geboten. Die WettkampfstĂ€tten werden wĂ€hrend der Sport Austria Finals kostenlos zugĂ€nglich, die Grazer Öffis fĂŒr die VerbĂ€nde kostenlos nutzbar und die Innenstadt soll zu dieser Zeit voraussichtlich autofrei sein. FĂŒr die Eröffnungs- und Abschlussfeier (3. bzw. 6. Juni) sowie die Medal Ceremonies wird der Grazer Hauptplatz BĂŒhne sein. Die Medal Parties sollen stilvoll auf der architektonisch so spektakulĂ€ren Murinsel ĂŒber die BĂŒhne gehen – wĂŒrdige Rahmen fĂŒr die besten AthletInnen Österreichs.

Rund 20 VerbĂ€nde haben trotz Coronakrise ihre Teilnahme bereits bestĂ€tigt. So viele Sportarten an einem Austragungsort zu vereinen, ist natĂŒrlich eine enorme Herausforderung und braucht einen starken und sportbegeisterten Partner. Die notwendige Anzahl an verfĂŒgbaren Sportanlagen in möglichst geringer Entfernung ist hoch, der organisatorische und finanzielle Einsatz ebenso. Die Stadt Graz war von Anfang an von der Idee der „Sport Austria Finals“ begeistert und hat die volle UnterstĂŒtzung zugesagt. Die zahlreichen WettkampfstĂ€tten sowie die ErklĂ€rung, 2021 zum „Sportjahr“ auszurufen, sorgen fĂŒr ideale Voraussetzungen, um dem österreichischen Spitzen- wie auch Breitensport positiv Impulse zu geben.

Let’s go Graz! – Das Grazer Sportjahr 2021

Mit dem „Sportjahr 2021“ will Graz vor allem auch Nicht-SportlerInnen, Kinder und PensionistInnen fĂŒr Sport aktivieren und begeistern, das Bewusstsein fĂŒr den gesundheitlichen Aspekt des Sports stĂ€rken, die Wahrnehmung von SportlerInnen durch die Medien verbessern, Vereine ins Rampenlicht stellen und durch Sport eine noch stĂ€rkere Inklusion schaffen. Das ganze Jahr 2021 ĂŒber wird es Monatsschwerpunkte geben, so dass die gesamte Bandbreite des Sports ihren Platz findet und der Begriff „Randsportarten“ seine Bedeutung verliert, denn die Stadt Graz nimmt jeden Sport gleich wichtig! Sport leistet unglaublich viel fĂŒr den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fĂŒr die Gesundheit aller und das soll nicht nur 2021 erfahrbar sein, sondern als „Global Active City“ wird Graz auch nach 2022 die sportlichste Stadt Österreichs bleiben!

Sport Austria-PrĂ€sident Hans Niessl: „Das IOC hat wegen der Coronakrise die Staaten dazu aufgerufen, ihre nationalen Sportprogramme gerade jetzt zu stĂ€rken, um die Bevölkerungen fitter und damit resistenter gegen Gesundheitsbedrohungen aller Art zu machen. Durch den olympischen Charakter der Sport Austria Finals rĂŒckt der nationale Spitzensport nun Jahr fĂŒr Jahr verstĂ€rkt in den Fokus der Öffentlichkeit und krĂ€ftigt damit auch unsere heimische Sportkultur. Das sollte sich letztlich auch positiv auf unseren Breiten- und Gesundheitssport auswirken. Ich bedanke mich fĂŒr die UnterstĂŒtzung des Bundes, des Landes Steiermark und der Stadt Graz bei der Umsetzung der Sport Austria Finals und freue mich bereits auf viele spannende WettkĂ€mpfe bei den 1. Sport Austria Finals!“

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler: „Als Sportminister liegt mir vor allem auch die Entwicklung jener Sportarten am Herzen, die nicht tĂ€glich im Rampenlicht stehen und die Sportseiten der Tageszeitungen fĂŒllen. Mich hat daher die Idee von Sport Austria, den SommersportverbĂ€nden fĂŒr ihre österreichischen Meisterschaften eine große gemeinsame BĂŒhne zu bieten, von Beginn an begeistert. Als Ministerium fĂŒr Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sind wird dem Wunsch daher gerne nachgekommen, dieses vielversprechende Pilotprojekt der Sport Austria Finals nach KrĂ€ften zu unterstĂŒtzen. Graz wird wahrlich ein Sportfest der Superlative erleben. 639 Medaillenentscheidungen! Um 300 mehr als ein paar Wochen spĂ€ter bei den Olympischen Spielen in Tokio. Ich freue mich jetzt schon auf hochklassige WettkĂ€mpfe in so unterschiedlichen Sportarten wie Fechten und Kanu, Inline-Skaten und Karate, Schach und Turnen, um nur einige zu nennen. Ich freue mich vor allem aber fĂŒr alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler, die bei den Sport Austria Finals in Graz verdientermaßen einen wĂŒrdigen, motivierenden Rahmen fĂŒr ihre nationalen TitelkĂ€mpfe vorfinden werden.“

 Sportlandesrat Christopher Drexler: „Wir freuen uns riesig, dass ein weiteres österreichisches Sport-Highlight, und noch dazu eine historische Premiere, auf steirischem Boden ausgetragen werden kann. Mit den Sport Austria Finals 2021 reiht sich damit eine weitere Großveranstaltung in den steirischen Sport-Kalender. Neben der tollen Werbung fĂŒr Graz und die Steiermark sind es aber vor allem die sportlichen Impulse, die bei einem solchen Live-Erlebnis vermittelt werden. Die Sport Austria Finals 2021 geben dabei unseren heimischen Sportlerinnen und Sportlern eine eindrucksvolle BĂŒhne, um ein breites Publikum mit ihren herausragenden Leistungen zu beeindrucken und Begeisterung sowie Motivation fĂŒr die verschiedenen Sportarten zu vermitteln. Ich freue mich auf eine geballte Ladung Spitzensport, spannende WettkĂ€mpfe und hoffe jetzt schon auf den Erfolg unserer steirischen Athletinnen und Athleten.

Graz-BĂŒrgermeister Siegfried Nagl: „‚Let’s go Graz‘, ist die Überschrift des Grazer Sportjahres 2021! ‚Let’s go Sport Austria Finals‘ heißt es im Juni 2021, wenn bei den erstmalig in einer Stadt konzentrierten österreichischen Meisterschaften, vom Radsport, ĂŒber Leichtathletik bis zum Kunstturnen, unsere großartigen Sportlerinnen und Sportler einen wĂŒrdigen Rahmen und eine ihnen lĂ€ngst gebĂŒhrende Öffentlichkeit bekommen! Wir freuen uns, Gastgeber dieses wunderbaren Sportevents sein zu dĂŒrfen und werden rund um die Finals ein riesiges Sportfest zum Mitmachen fĂŒr alle organisieren. Deshalb lĂ€dt Graz schon jetzt ein, auch um Fronleichnam 2021 Urlaub in Österreich zu machen. Lasst Euch die ‚1. Sport Austria Finals‘ nicht entgehen.“

Diskuswerferin Djeneba Toure: „Ich freue mich sehr darĂŒber, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns auf so einer großen BĂŒhne prĂ€sentieren zu dĂŒrfen. Ich wĂŒnsche mir, dass es uns gelingt, die Zuschauer zu begeistern und auch zu motivieren, vielleicht die eine oder andere Sportart selbst auszuprobieren.“

Kunstturner Alexander Benda: „Viele Sportarten rĂŒcken durch die Sport Austria Finals mehr in den Fokus. Die European Championships in Glasgow 2018 oder die Berlin Finals 2019 haben die Vorteile von Multi-Sport-Events bereits klar aufgezeigt. Man erreicht so ein viel grĂ¶ĂŸeres Publikum. Als Turner freue ich mich natĂŒrlich ĂŒber eine grĂ¶ĂŸere Zuschauerzahl in der Halle. Der Raiffeisen Sportpark Graz ist auch perfekt fĂŒr Kunstturnen. Die Sport Austria Finals in meiner Heimatstadt werden ein Highlight in der kommenden Saison.“

 Teilnehmende VerbÀnde

Austrian Baseball Federation

Austrian Motorsport Federation

Jiu-Jitsu Verband Österreich

Österreichischer Basketballverband

Österreichischer Bundesfachverband fĂŒr Kick- und Thaiboxen

Österreichischer Fachverband fĂŒr Orientierungslauf

Österreichischer Fachverband fĂŒr Turnen

Österreichischer Fechtverband

Österreichischer Frisbeesportverband

Österreichischer Golf-Verband

Österreichischer Kanuverband

Österreichischer Karatebund

Österreichischer Leichtathletik-Verband

Österreichischer Radsport-Verband

Österreichischer Rollsport und Inline-Skate Verband

Österreichischer Rugby Verband

Österreichischer Schachbund

Österreichischer Schwimmverband

Österreichischer Sportkegel- und Bowlingverband

Österreichischer Verband Moderner FĂŒnfkampf

Racketlon Federation Austria

Rope Skipping Verband Österreich

Special Olympics Österreich

 Bereits festgelegte WettkampfstÀtten/Sportarten

 ASKÖ Center Eggenberg (Schloßstraße 20, 8020 Graz)

WettkÀmpfe: Leichtathletik, Kick- und Thaiboxen, Karate, Rugby, Sportkegeln

ASVÖ Halle (Herrgottwiesgasse 260, 8055 Graz)

WettkÀmpfe: Fechten

Auster Sport- und Wellnessbad (Janzgasse 21, 8020 Graz)

WettkÀmpfe: Synchronschwimmen, Turmspringen, Wasserball

Ballpark Graz (Wienerstraße, An der Kanzel, 8046 Graz)

WettkÀmpfe: Baseball

Freiheitsplatz (Freiheitsplatz, 8010 Graz)

WettkÀmpfe: Klettern/Bouldern

Hauptplatz (Hauptplatz, 8010 Graz)

WettkĂ€mpfe: Basketball/3×3

Eröffnungsfeier, Siegerehrungen, Abschlussfeier

Karmeliterplatz (Karmeliterplatz, 8010 Graz)

WettkĂ€mpfe: Moderner FĂŒnfkampf/Laserrun; Radsport/Altstadtkriterium, Elimination, Downhill (Ziel)

Mur/Augartenbucht

WettkÀmpfe: Kajak

Mur/HauptbrĂŒcke

WettkÀmpfe: Kajak

Murinsel

Medal Parties

Racket Sport Center Graz (Ragnitzstraße 58b, 8047 Graz)

WettkÀmpfe: Racketlon

Raiffeisen Sportpark Graz (HĂŒttenbrennergasse 31, 8010 Graz)

WettkÀmpfe: Kunstturnen, Sportakrobatik, Trampolinspringen

Sportzentrum Graz-Weinzödl (Weinzödl 1, 8046 Graz)

WettkÀmpfe: Ultimate Frisbee, Disc Golf

Unionhalle (Gaußgasse 3, 8010 Graz)

WettkÀmpfe: Jiu-Jitsu

(im Auftrag von Sport Austria)