23. Juli 2021

Die olympischen Sommerspiele von Tokio sind eröffnet. Es werden mit Sicherheit keine Spiele, wie wir sie aus der Vergangenheit in Erinnerung haben. Olympia hatte diesmal in Japan große Anlaufschwierigkeiten. Ob der Pandemie kam es zunächst zu einer Verschiebung von einem Jahr. Schon die Eröffnungsfeier zeigte, dass Tokio nicht so kann, wie es vermutlich gerne gewollt hätte. Keine Zuschauer, kein olympisches Flair, geschweige denn Euphorie. Corona hat vieles zerstört. Man gedachte der Toten, Schweigeminute inklusive. Es werden Sommerspiele der besonderen Art.