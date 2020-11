So erreichen wir ein langes Leben

3. November 2020

Wer wünscht es sich nicht: ein langes Leben bei guter Gesundheit? Dafür, dass unser Leben nicht vorzeitig endet, können wir eine Menge tun. Alt zu werden, hängt nicht nur von den Genen ab, sondern vor allem von einem gesunden Lebensstil.

Bewegung ist einer der Hauptbausteine, um länger zu leben. Regelmäßiger Sport regt das Herz und die Lunge an und stärkt unser Immunsystem. Unser Körper ist eine Maschine, der Stillstand schadet. Besonders deutlich zeigt sich dies an der Zahl der Sterbefälle, deren Ursache Bewegungsmangel zugeschrieben wird. Im Jahr 2019 starben 7.800 Österreicher, weil sie zu wenig Sport trieben. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass es nie zu spät ist, mit dem Sport zu beginnen.

Dabei muss es nicht immer die Mitgliedschaft in einem Verein sein. Ein Lauf nach der Arbeit lässt sich ohne großen Aufwand durchführen. Mehr als ein paar Sportsachen sind für ein bisschen Bewegung nicht nötig. Für das Joggen im Wohnviertel reichen neutrale Laufschuhe. Sie zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus, haben ein geringes Gewicht und sind atmungsaktiv. Dabei geht es nicht einmal darum, jeden Tag Sport zu treiben. Schon zweieinhalb Stunden intensive Bewegung pro Woche verlängern das Leben. Dabei geht es nicht um Leistungssport, sondern einfach darum, den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Übrigens, Zeit für ein bisschen mehr Bewegung ist vorhanden, denn die Österreicher verbringen mehr als zwei Stunden am Tag vor dem Fernseher. Wer jeden Tag nur 20 Minuten davon in Bewegung investiert, fühlt sich wohler und verlängert das Leben. Wem das Laufen nicht zusagt, findet vielleicht im Radfahren oder Schwimmen die richtige Sportart.

Die richtige Ernährung hilft beim gesunden Altwerden

Obst und Gemüse sind eine wichtige Komponente in der Ernährung. Der Mensch sollte fünf Portionen am Tag zu sich nehmen, die insgesamt etwa 650 Gramm entsprechen. Nüsse oder Trockenfrüchte dürfen auch auf dem Speisezettel stehen. Die Früchte reduzieren das Risiko, an gefährlichen Krankheiten zu erkranken. Dazu zählen Demenz, Osteoporose, Asthma oder Bluthochdruck. Obst und Gemüse allein helfen aber nicht. Wer seinen ungesunden Lebensstil ansonsten beibehält, gewinnt nicht viel.

Und Smoothies? Sie ersetzen Obst und Gemüse nicht vollständig. Entscheidend ist, was die Drinks enthalten. Frisch zubereitete Smoothies enthalten Fruchtfleisch mit wertvollen Ballaststoffen. Allerdings gehen bei der Zubereitung Nährstoffe verloren, die in frischem Obst und Gemüse enthalten sind. Hinzu kommt, dass Smoothies aus dem Supermarkt meist einen starken Zusatz von Zucker aufweisen. Das „süße Gift“ kommt in unserer Nahrung sowieso zu oft vor, weshalb es in einem gesunden Drink nichts zu suchen hat.

Menschen in Okinawa zeigen, wie es geht

Forscher sind seit vielen Jahren auf der Suche nach dem Geheimnis eines langen Lebens. Fündig wurden sie in der japanischen Provinz Okinawa. Sie ist weltweit einer der drei Orte mit den meisten Hundertjährigen. Die Menschen dort essen wenig Fett und Fleisch. Stattdessen stehen Obst und Gemüse, Fisch und Tofu auf dem Tisch. Für eine gesund aussehende Haut gibt es neben Vitamine und Mineralstoffen ein ganz einfaches Mittel: Wasser. Außerdem schwören die Menschen im Süden Japans auf Tanzen, also Bewegung. Ausreichender Schlaf beugt gegen Herzinfarkte vor, während der Verzicht aufs Rauchen zahlreiche weitere Krankheitsgefahren reduziert. Spirituelle Handlungen und mentales Training sorgen ebenso für ein längeres Leben, wie die Überzeugung, noch nicht zum alten Eisen zu gehören.

(FH)