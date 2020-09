Besser hätte für den SK Zadruga Aich/Dob der Start in die CEV Champions League-Saison nicht verlaufen können. Die Bleiburger gewannen ihr Auftaktspiel beim Heimturnier in der JUFA-Arena gegen den bulgarischen Meister Neftochimik Burgas sensationell 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:20)! Am Dienstag trifft Aich/Dob mit Dinamo Moskau auf ein weiteres Top-Team. Spielbeginn ist erneut 20.15 Uhr. Ganze Meldung



(im Auftrag des ÖVV)