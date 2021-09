Sechs Kriterien für die Auswahl eines sicheren Wettanbieters

23. September 2021

Die moderne Sportwetten-Branche umfasst eine Vielzahl von Online Wettanbietern, die jedem Spieler nur einen Mausklick entfernt sind. Da es so viele Wettseiten im Web gibt, ist es nicht leicht, eine zuverlässige darunter zu finden. Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr Glück an Sportwetten zu versuchen und ein paar Euro auf Ihr Lieblingsteam zu setzen, müssen Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen. In diesem Artikel listen wir einige wesentliche Kriterien auf, die Ihnen bei der Auswahl der besten Wettseite https://www.stakers.com/de/bookmaker/ helfen.

Der wichtigste Faktor, der von der Zuverlässigkeit und Sicherheit eines Wettanbieters zeugt, ist das Vorhandensein einer gültigen Lizenz. Die Lizenzbehörde sowie die Lizenznummer werden normalerweise im Footer einer Wettseite angegeben. Der Ruf eines Wettanbieters ist auch von großer Bedeutung. Die Bewertungen von echten Spielern auf thematischen Foren werden Ihnen einen Einblick in die tatsächliche Zuverlässigkeit des Wettanbieters geben.

Breites Wettangebot

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl der Wettseite ist das Wettangebot. Je mehr Wettmärkte und Sportereignisse auf der Website vorgestellt werden, desto mehr Wettoptionen stehen den Spielern zur Verfügung. Die Möglichkeit, eine Live-Wette direkt während eines laufenden Spiels zu platzieren, wäre bestimmt ein Plus.

Kundensupport

Sollten Sie irgendeine Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an den Kundenservice des Wettanbieters zu wenden. Die wirklich guten Buchmacher verfügen über einen Live-Chat oder eine Hotline, die rund um die Uhr erreichbar sind, und die Anfragen per E-Mail werden normalerweise in weniger als einem Tag bearbeitet. Die Kundenberater sollten dabei nicht nur schnell, sondern auch freundlich und kompetent sein.

Zahlungsoptionen

Die Vielzahl von unterschiedlichen Zahlungsmethoden gehören zu den wichtigsten Qualitätskriterien der Wettanbieter. Die eventuell anfallenden Gebühren müssen dabei auch berücksichtigt werden. Außerdem sind die Geschwindigkeit der Ein- und Auszahlungen wichtig – die besten Buchmacher bearbeiten die Transaktionen blitzschnell. Es ist zu beachten, dass Sie vor der ersten Auszahlung die KYC-Prüfung erfolgreich durchlaufen haben müssen.

Mobile Version

Bei der Wahl des Wettanbieters achten Sie nicht nur auf Benutzerfreundlichkeit der Website, sondern auch darauf, wie sie auf Ihrem Smartphone funktioniert. Die mobile Version oder eine App soll dieselbe Funktionen wie die Desktop-Version enthalten und auf verschiedene Geräte völlig angepasst werden.

Promotionen

Die meisten Online Buchmacher bieten Neukunden einen Willkommensbonus auf die erste Einzahlung an. Für die Stammkunden gibt es mehrstufige Treueprogramme und wöchentliche Bonusaktionen. Wenn Sie einen Wettanbieter vor allem nach diesem Kriterium auswählen, beachten Sie unbedingt auf die Bonusbedingungen, die je nach dem Buchmacher ganz unterschiedlich werden können.

STA