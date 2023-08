Schweden Ahman und Hellvig erneut Europameister

6. August 2023

David Ahman/Jonatan Hellvig sicherten sich wie vor einem Jahr in München auch am Sonntag auf der Wiener Donauinsel EM-Gold. Die jungen Schweden behielten im Finale der A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaft in der erneut bis auf den letzten Platz gefüllten Red Bull Beach Arena gegen Leon Luini/Yorick de Groot souverän 21:16, 21:18 die Oberhand. Die Niederländer hatten im Viertelfinale mit ihrem Sieg über die Olympiasieger und Weltmeister Anders Mol/Christian Sørum für eine große Überraschung gesorgt, zuvor mit Julian Hörl/Alex Horst auch das beste heimische Team aus dem Turnier geworfen.

Im Bronze-Match waren Sergiy Popov/Eduard Reznik das frischere Team, setzten sich gegen die Italiener Samuele Cottafava/Paolo Nicolai 22:20, 21:13 durch. Die Ukrainer hatte vor EM-Start wohl keine Expertin oder kein Experte zu den Medaillen-Kandidaten gezählt. Popov/Reznik schrieben Sportgeschichte, bedeutet die Bronzemedaille doch den ersten Top-3-Platz für die Ukraine bei Beach Volleyball-Europameisterschaften.

Den ausführlichen Finalbericht gibt’s auf volleynet.at!

im Auftrag des ÖVV