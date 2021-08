26. August 2021

Dass die Salzburger durch zwei 2:1-Siege gegen Bröndby IF erneut in der Champions League stehen, das hat System, es ist alles andere, denn Zufall. Im Bullenstall wird tüchtig gezüchtet, notfalls verkauft, was aber an der Qualität kaum etwas ändert. Da passt immer ein Stein zum anderen. Stars werden dort gemacht, auch auf der Trainerbank.