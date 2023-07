Salzburg gewinnt Testspiel gegen Ferencvaros

30. Juni 2023

Im ersten Testmatch der laufenden Vorbereitung holte Red Bull Salzburg gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest einen 2:1 (2:1)-Sieg. Die Treffer der Roten Bullen erzielen Esiti (Eigentor) und Neuerwerbung Petar Ratkov. Am Samstag geht es für die Roten Bullen bis inklusive 08. Juli ins Trainingslager nach Saalfelden, wo u. a. zwei weitere Testpartien auf dem Programm stehen.

RB-Trainer Matthias Jaissle: „Wir haben von Anfang an genau das umgesetzt, was wir in der kurzen Vorbereitung als Themenschwerpunkt hatten. Auch in der zweiten Halbzeit, in der wir gefühlt mit einer U18 gespielt haben, war es schön, zu sehen, wie sich diese junge Truppe gewehrt hat. Wir sind ja auf einen starken Gegner getroffen, der nicht umsonst ungarischer Meister ist und in der Champions League-Qualifikation spielt. Von dem her war der Sieg keine Selbstverständlichkeit.“

PM/RED