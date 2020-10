Ruprecht wieder Gymnastik-Mehrkampf-Staatsmeisterin

25. Oktober 2020

Nicol Ruprecht ließ am Samstag erneut keinen Zweifel an ihrer Dominanz in der österreichischen Rhythmischen Gymnastik aufkommen. Die 28-jährige Ausnahme-Athletin gewann den Mehrkampf überlegen – bereits zum achten Mal hintereinander. Seit 2013 ist Ruprecht in den Einzelbewerben in Österreich ungeschlagen. Ihr souverän-starker Auftritt war außerdem die Grundlage dafür, dass Tirol die Titelverteidigung im Teambewerb gelang.

Nicol Ruprecht zeigte in Wien-Stadlau im Bundesleistungszentrum sowie in der Halle des Vereins „RG Victory Vienna“ eine „sehr gute Leistung, wenn auch noch keine optimale. Nach acht Monaten Corona-Wettkampfpause bin ich auf alle Fälle sehr stolz, wie gut mir das heute gelungen ist. Auch, dass meine beiden neuen Küren super angekommen sind, freut mich sehr.“ Damit hält die in Wien lebende Tirolerin nun bereits bei 43 Staatsmeisterschafts-Goldmedaillen. Nationaltrainerin Luchia Egermann: „Angesichts der Umstände in diesem verrückten Jahr bin ich mit meiner Nici wirklich zufrieden.“

Ebenso sicher wie Nicol Ruprecht der Sieg, gelang der 23-jährigen Grazer WM-Teilnehmerin Julia Meder die Verteidigung ihres Vizemeistertitels aus dem Vorjahr. Es ist bereits ihr dritter nach 2017: „Ich habe fast das Beste aus mir herausgeholt.“ Ganze sieben Gymnastinnen rechneten sich konkrete Chancen auf die Bronzemedaille aus und lagen dafür phasenweise gut im Rennen. Schließlich hatte die ebenfalls bereits WM-erprobte Leona Marchart (18) aus Wien vor ihrer Zwillingsschwester Florentina das beste Finish, sicherte sich erstmals einen Podestplatz.

Die Einzel-Mehrkampf- und Team-Medaillengewinnerinnen der RG-Staatsmeisterschaft 2020:

ÖStM Elite Mehrkampf: 1. Nicol Ruprecht (VRG Wörgl), 2. Julia Meder (Allg. Turnverein Graz), 3. Leona Marchart (Sportunion West-Wien)

ÖStM Elite Teams: 1. Tirol (Nicol Ruprecht, Romana Nagler, Sophia Gwiggner), 2. Steiermark (Julia Meder, Franziska Herzog, Julia-Sophie Schmid), 3. Wien (Leona Marchart, Florentina Marchart, Alina Palichuk)

ÖM Juniorinnen 1 (U16) Mehrkampf: 1. Valentina Domenig-Ozimic (Allg. TV Graz), 2. Lena Möhring (Innsbrucker TV), 3. Maria-Sophia Prock (Young Talents Vienna)

ÖM Juniorinnen 2 (U14) Mehrkampf: 1. Nika Vardjan (Young Talents Mattersburg), 2. Angelika Matysek (Sportunion West-Wien), 3. Arina Mironskaya (ÖTB TV Eien-Mariahilf)

ÖM Juniorinnen-Teams: 1. Steiermark (Valentina Domenig-Ozimic, Sarah-Marie Marichhofer, Antonia Herold, Katharina Tesanovic), 2. Burgenland (Nika Vardjan, Maya Nickonchuk), 3. Wien (Arina und Dina Mironskaya)

ÖFT