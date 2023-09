Ruder-WM: Magdalena Lobnig verpasst A-Finale

8. September 2023

Magdalena Lobnig schrammte bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Belgrad/Serbien mit Platz vier im Einer-Semifinale am Finaleinzug vorbei. „Sie hat den Lauf leider nicht so erwischt wie das Viertelfinale, ist aber nach wie vor im Rennen um einen Olympia-Quotenplatz. Es ist natürlich eine schwierige Situation, nachdem sie die gesamte Saison im Doppelzweier verbracht hat. Dafür macht sie es großartig“, so ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Bei einem Top-3-Platz im B-Finale (Sonntag, 11:23 Uhr) hätte Lobnig den Einer-Quotenplatz für Paris 2024 geschafft. Lukas Reim (Leichtgewichts-Einer) zog sich bei einem Trainingsunfall – Kollision am Wasser am Donnerstag – schwere Prellungen zu. Der 25-Jährige konnte daher zu seinem ersten WM-A-Finale nicht antreten.

www.worldrowing.com

PM/RED