2. Dezember 2020

Stark vertreten ist der Österreichische Volleyball Verband (ÖVV) in den neuen „CEV-Kommissionen“! Neben der Wahl von Verbandspräsident Gernot Leitner in das CEV Board of Administration finden sich noch in drei weiteren wichtigen Kommissionen auf europäischer Ebene ÖVV-Vertreter: Gottfried Rath-Zobernig befindet sich in der European Sports Organizing Commission, Harald Rotter in der European Cup Commission und Peter Glanzer in der European Legal Commission. Also viel rotweißrote Volleyball-Power für Europa!

im Auftrag des ÖVV