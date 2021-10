Resniks Herz für Kinder

18. Oktober 2021

Sepp Resnik ist bekannt für Extremsport, mit normaler Bewegung gibt er sich nicht zufrieden. In Kitzbühel organisierte er nun den

Biogena-Streif-Lauf. Also die Streif rauf und runter im Eilzugstempo – per pedes. 130 Läufer waren bei Prachtwetter am Start. Bei den Damen siegte die Osttirolerin Susanne Mair. Eine Premiere, die dem guten Zweck dient. Das Startgeld (100 Euro) kommt der

Nachwuchsförderung zu Gute.

