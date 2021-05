28. Mai 2021

Edi Finger junior ist am Donnerstagabend unerwartet im Alter von 72 Jahren in Wien gestorben. Finger war viele Jahre Sportchef von Radio Wien, Moderator bei „Wien heute“ sowie lange Jahre Moderator der CEV Champions League-Volleyball-Gala in Wien. Der gebürtige Klagenfurter mit dem Wiener Schmäh war berühmt für seine Fußball- und Ski-Berichte. Mehr