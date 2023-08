Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS – Traditionsturnier mit vielen heimischen Stars

9. August 2023

Mit dem “Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS“ im Rahmen der “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ geht von Freitag bis Sonntag ein Beachvolleyball-Highlight dieses Sommers in Szene. Das dritte Turnier der höchsten Kategorie nach Neusiedl am See und Seewalchen am Attersee ist topbesetzt, sechs ÖVV-EM-Teilnehmer:innen sind im Ländle am Start. Die Spieler:innen dürfen sich in der Beacharena an der Ach auf einen Hexenkessel freuen, die Fans auf Top-Sport und ein attraktives Programm mit mehreren Side-Events. Alle Spiele werden auf LAOLA1 live gestreamt!

Bei den Damen führt das Duo des win2day Beach Volleyball Team Austria, Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl, die Setzliste an. Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr sind vor den Siegerinnen 2022 und U21-Meisterinnen, Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic, Nummer 2. Schützenhöfer, Friedl und Freiberger kommen von der Europameisterschaft in Wien nach Wolfurt. Maximilian Trummer und EM-Starter Christoph Dressler sind bei den Männern topgesetzt – vor den zweimaligen Saisonsiegern Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig. Das Nummer-3-Duo heißt Paul Pascariuc/Laurenz Leitner, Youngsters im win2day Beach Volleyball Team Austria und EM-Teilnehmer. Hoch einzuschätzen sind außerdem die Gewinner des King of the Court in Tulln, Felix Friedl/Alexander Huber, sowie Jakob Reiter/Laurenc Grössig und natürlich ÖVV-Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler mit Partner Thomas Kunert.

Die Vorschau in voller Länge auf volleynet.at

win2day BV Tour PRO