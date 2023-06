Rabitsch/Holzer siegen in Raab, Schnetzer/Petutschnig in Unterach

11. Juni 2023

Die “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ wurde am Wochenende mit zwei OPEN (zweithöchste Kategorie) in Oberösterreich fortgesetzt. Beim “Volleyspektakel Raab“ holten sich Magdalena Rabitsch/Katharina Holzer den Turniersieg, in Unterach am Attersee waren die Lokalmatadore Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig eine Klasse für sich.

Magdalena Rabitsch/Katharina Holzer gewannen das Finale am Samstag gegen die tschechischen U18-Europameisterinnen Anna und Katerina Pavelkova 23:21, 21:14. In der Gruppenphase hatten die Kärntnerinnen gegen die Zwillingsschwestern noch in drei Sätzen verloren. Diesmal ohne Medaille blieben die Podersdorf-Siegerinnen Lilli Hohenauer/Lia Berger. Die ÖVV-Youngsters unterlagen im Spiel um Platz drei Sarah Kastenberger/Eva Stabentheiner 21:16, 19:21, 9:15.

Beim “Unterach OPEN powered by Silberpfeil Energy Drink und naturtalente.com“ kam es bei bestem Beach Volleyball-Wetter zum Traumfinale zwischen Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig und Clemens Doppler/Thomas Kunert. Die topgesetzten Graz-Sieger hatten im ersten Durchgang hart zu kämpfen, mussten bei 20:21 einen Satzball abwehren. Letztendlich gewannen Schnetzer/Petutschnig 27:25, 25:10 und holten ihre zweite Goldmedaille auf der win2day BVT PRO 2023. Bronze in Unterach sicherten sich Fabian Kandolf/Lukas Grasserbauer durch einen 21:18, 15:21, 15:11-Erfolg über die Qualifikanten Matthias und Georg Köstler.

Die Meldung in voller Länge auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV