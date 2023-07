ÖVV-U17-Burschen ab Mittwoch bei Europameisterschaft

18. Juli 2023

Das Burschen-Nationalteam des ÖVV startet am Mittwoch in die CEV U17 European Championship in Montenegros Hauptstadt Podgorica. Auch die rotweißroten U22-Auswahlen sind in der kommenden Woche im Turniereinsatz, bestreiten die EM-Qualifikation. Die Junioren haben dabei Heimvorteil, spielen von Donnerstag bis Samstag im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn. Für die Juniorinnen geht es nach Brünn, wo von Freitag bis Sonntag drei Spiele auf dem Programm stehen.

Auf die ÖVV-MU17 wartet bei der Europameisterschaft ein Monsterprogramm. Sieben Gruppenspiele (Pool I) in neun Tagen wird die Auswahl von Cheftrainerin Nina Sawatzki absolvieren. Die Gegner heißen Bulgarien, Türkei, Gastgeber Montenegro, Griechenland, Slowenien, Estland und Belgien. Zur Vorbereitung bestritt man u.a. die MEVZA U19 Championships in Maribor. Namhafte Gegner warten auch auf das von Markus Hirczy gecoachte MU22-Nationalteam in Steinbrunn. Es geht gegen Slowakei, Serbien und Spanien. Der Quali-Turniersieger hat das Ticket zur Europameisterschaft kommendes Jahr in den Niederlanden in der Tasche. Als Zweiter ist man von den Ergebnissen in den vier Parallelgruppen abhängig. Denn nur die beiden besten Poolzweiten kommen ebenfalls weiter.

Die ÖVV-Juniorinnen haben keine allzu weite Anreise, bestreiten sie ihr Qualiturnier doch in Brünn. Die Gegner von Rotweißrot heißen Türkei, Tschechien und Kosovo. Insgesamt sind es vier Quali-Gruppen, neben den Poolsiegern fahren auch die drei besten -zweiten zur Europameisterschaft im kommenden Sommer in Italien.

im Auftrag des ÖVV