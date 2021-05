ÖVV-Teamkapitänin Sophie Wallner: „Wollen unbedingt zur EM!“

Im Mai geht es für Österreichs Volleyball-Nationalteams Schlag auf Schlag. Die ÖVV-Damen starten Ende der Woche in Larissa gegen Spanien, Norwegen und Gastgeber Griechenland in die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2021 (7. bis 9. Mai). Abgeschlossen wird diese mit dem Heimturnier im Raiffeisen Sportpark Graz (13. bis 15. Mai). Der Gruppensieger und -zweite lösen das EM-Ticket. Die Europameisterschaft findet von 18. August bis 4. September in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien statt.

Bereits ab Mittwoch kämpfen die ÖVV-Nachwuchsteams in Portugal bzw. Slowenien um EM-Tickets. Von Donnerstag bis Sonntag spielen zudem Österreichs beste BeachvolleyballerInnen in Baden um einen Startplatz beim CEV Beach Volleyball Continental Cup Final in Den Haag (23. bis 26. Juni), wo die Siegernation bei Damen wie Herren einen Olympia-Quotenplatz ergattert. Von 12. bis 16. Mai geht es in Baden bei den CEV U22 Beach Volleyball European Championships um EM-Medaillen.

Österreichs Volleyball-Herren haben im ersten CEV European Silver League-Turnier Heimvorteil, spielen von 21. bis 23. Mai in der Johann-Pölz-Halle Amstetten. Eine Woche später steigen die ÖVV-Damen in die Silver League ein, spielen – wie auch die Herren – in Luxemburg. Das Team von Headcoach Jan de Brandt beendet die Vorrunde Anfang Juni in Maribor. Die Final4-Turniere gehen in Skopje (Herren, 5./6. Juni) und Maribor (Damen, 11./12. Juni) über die Bühne. Die Sieger steigen in die European Golden League auf. Mehr

im Auftrag des ÖVV