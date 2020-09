ÖVV-Star Berger gastiert mit Halkbank Ankara im Challenge-Cup in Graz

ÖVV-Star Alex Berger gewann am vergangenen Wochenende mit seinem neuen Verein Halkbank Ankara durch zwei sehr deutliche Dreisatzsiege über KV Feriaj aus Kosovo den Balkan Cup. Der türkische Top-Klub sicherte sich so auch ein Europapokalticket, trifft in der CEV Challenge Cup-Qualifikationsrunde auf den UVC Holding Graz. Das Hinspiel dieses aus rotweißroter Sicht ganz besonders interessanten Duells steigt am 8. Oktober im Raiffeisen Sportpark, das Retourmatch eine Woche später. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)