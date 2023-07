ÖVV-Präsident Leitner: „Unsere Damen haben Riesenschritt gemacht!“

26. Juni 2023

„Schade, es hat nicht sein wollen“, kommentierte ÖVV-Präsident Gernot Leitner die 5-Satz-Niederlage von Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen im CEV European Silver League-Finale gegen Estland. Obwohl der Turniersieg und damit das Fixticket für die Golden League 2024 Sonntagabend im Raiffeisen Sportpark Graz knapp verpasst wurde, fällt Leitners Resümee sehr positiv aus.

„Es gab zwar kein Happy End, aber das Final Four in Graz war eine super Veranstaltung. Beim Sieg über Montenegro haben unsere Damen auch sehr, sehr gut gespielt. Im Finale hat ihnen am Ende etwas der Saft gefehlt. Annahme und Zuspiel waren nicht mehr präzise genug. Wir hatten dann auch zu wenig Punch, um die wuchtigen Schläge der Estinnen kontern zu können“, blickt der ÖVV-Präsident auf das Wochenende zurück.

im Auftrag des ÖVV