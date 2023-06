ÖVV-Nationalteams gastieren am Samstag in Riga und Budapest

8. Juni 2023

Die ÖVV-Nationalteams sind Samstagnachmittag wieder im CEV European Silver League Einsatz. Die Damen wollen in Riga gegen Lettland (15 Uhr) den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel einfahren, Platz zwei festigen. Das für diese Saison stark verjüngte Herren-Team – die arrivierten Stammkräfte pausieren – gastiert in Budapest, will sich bei den Ungarn für die knappe Heim-Niederlage am vergangenen Samstag revanchieren. ORF SPORT + überträgt ab 16 Uhr live.

im Auftrag des ÖVV