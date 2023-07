ÖVV-Herren verabschieden sich mit guter Leistung aus Silver League

28. Juni 2023

Österreichs junges Volleyball-Männer-Nationalteam zeigte gegen Lettland im Rückspiel des CEV European Silver League-Halbfinales eine ansprechende Leistung. Dennoch musste sich Rotweißrot den routinierteren Gastgebern am Mittwoch in Jelgava 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) geschlagen geben. Bereits am vergangenen Samstag im Raiffeisen Sportpark Graz konnten sich die physisch und technisch starken Balten souverän durchsetzen. Sie gaben in ihren sechs Silver League-Spielen noch keinen Satz ab. Im Finale trifft Lettland entweder auf Ungarn oder Zypern.

volleynet.at

