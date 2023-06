ÖVV-Herren stehen im European Silver League-Halbfinale

14. Juni 2023

Österreichs Volleyball-Nationalmannschaft der Herren hat sich am Mittwoch fürs CEV European Silver League-Halbfinale qualifiziert. Das ÖVV-Team schlug im Multiversum Schwechat Georgien souverän 3:0 (25:10, 25:23, 25:12) und fixierte so Platz zwei im Pool B hinter Ungarn. Im Halbfinale trifft Rotweißrot auf Lettland, das sich Rang eins im Pool A sicherte. Der ÖVV will die Partie im Rahmen des Silver League-Final Four der Damen am 24. Juni in Graz veranstalten und wird morgen vermelden, ob er den Zuschlag auch erhalten hat.

die Meldung in voller Länge auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV