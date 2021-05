ÖVV-Herren bezwingen EM-Teilnehmer Kroatien

29. Mai 2021

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer fuhr in seinem fünften und vorletzten CEV European Silver League-Spiel den zweiten Sieg ein, schlug die kroatische Auswahl im d’Coque „Gymnase“ in Luxemburg 3:2 (25:17, 20:25, 25:23, 10:25, 15:10). Das Final-4-Ticket war allerdings schon vor dem Spiel außer Reichweite, da Kroatien Freitagabend Ungarn in drei Sätzen besiegt hatte. Auch das erste Duell mit dem EM-Teilnehmer beim Heimturnier vergangene Woche in Amstetten war ins Tie-Break gegangen – damals allerdings mit dem besseren Ende für die Gäste. Herausragender Spieler Samstagabend war Clemens Ecker mit 26 Punkten. MEHR

im Auftrag des ÖVV