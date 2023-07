ÖVV-Duos in Messina, Helsinki und Luxemburg in Erfolgsspur

30. Juni 2023

Erfolgreicher Tag für Österreichs Beach Volleyballer:innen bei den World Pro Tour Future-Turnieren in Messina (Italien) und Helsinki (Finnland) sowie den Queen/King of the Court-European Finals in Luxemburg: Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl stehen in der Hafenstadt im Nordosten Siziliens bereits im Viertelfinale. Die Spielerinnen des win2day BV Team Austria besiegten Tega/Pelloia (ITA) 21:13, 17:21, 15:9 und Van Den Vonder/Maertens (BEL) 22:20, 21:19. Schützenhöfer/Friedl haben erst vor einer Woche auf Ios die Silbermedaille gewonnen. Dies ist auch Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig gelungen. In Messina starteten die beiden mit einem 22:20, 17:21, 15:13-Erfolg über Tega/Pelloia (ITA). In ihrem zweiten Gruppenspiel treffen Schnetzer/Petutschnig Samstagmittag auf Dal Corso/Viscovich (ITA).

im Auftrag des ÖVV