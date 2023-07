ÖVV-Damen verpassen European Silver League-Titel – 2:3 gegen Estland

25. Juni 2023

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen hat seinen historisch ersten Gewinn der CEV European Silver League knapp verpasst, verlor Sonntagabend im Raiffeisen Sportpark Graz das Finale gegen Estland 2:3 (33:31, 11:25, 25:13, 12:25, 12:15). Somit waren es die Baltinnen, die in der Murstadt den Aufstieg in die Golden League feiern durften. Platz drei sicherte sich Portugal durch einen 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:23)-Sieg über Montenegro.

Bereits am Samstag hat die Männer-Nationalmannschaft ihr Semifinal-Hinspiel in der CEV European Silver League gegen Lettland verloren, musste sich in Graz den favorisierten Gästen 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) geschlagen geben. Das Retourmatch steigt am kommenden Mittwoch in Jelgava.

im Auftrag des ÖVV