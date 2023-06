ÖVV-Damen stehen im European Silver League-Finale

24. Juni 2023

Das ÖVV-Damen-Nationalteam ist nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die CEV European Golden League entfernt. Kapitänin Nina Nesimovic und Co. gewannen ihre erste Partie im Rahmen des Silver League Final Four im Raiffeisen Sportpark Graz gegen Montenegro 3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:14) und treffen im Endspiel Sonntagabend (20.20 Uhr) auf Estland, das im Duell mir Portugal in vier Sätzen (29:27, 25:22, 18:25, 26:24) die Oberhand behielt. Österreich und Estland standen einander in der Gruppenphase bereits zweimal – zuletzt in Schwechat – gegenüber. Jeweils setzte sich das Heim-Team 3:0 durch. MEHR:

im Auftrag des ÖVV