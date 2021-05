ÖVV-Damen feiern Kantersieg über Luxemburg

30. Mai 2021

Österreichs Volleyball-Damen feierten in der CEV European Silver League den zweiten 3:0-Sieg in Folge, schlugen am Sonntag in Luxemburg die Gastgeberinnen 25:19, 25:15, 25:13 und sind mit sechs Punkten aus dem ersten Vorrundenturnier auf Final-4-Kurs. Ab Freitag stehen in Maribor die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Rotweißrot trifft zunächst auf Luxemburg, dann auf Israel und zum Abschluss wartet der ungeschlagene Tabellenführer Slowenien. Das Final-4 steigt am 11. und 12. Juni ebenfalls in Maribor. Mehr

im Auftrag des ÖVV