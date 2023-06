ÖVV-Damen besiegen Estland im Multiversum in drei Sätzen!

14. Juni 2023

Das ÖVV-Damen-Nationalteam konnte in seinem fünften CEV European Silver League-Saisonspiel ein Ausrufezeichen setzen. Die Auswahl von Headcoach Roland Schwab besiegte dank einer beeindruckenden Leistung im Multiversum Schwechat Tabellenführer Estland 3:0 (25:20, 25:19, 25:20), auswärts hatte man noch in drei Sätzen verloren.

Beide Teams halten nun bei zwölf Punkten. Die Gruppenphase wird am Samstag abgeschlossen, Österreich empfängt im Multiversum Nordmazedonien (17 Uhr). Am darauffolgenden Wochenende steigt im Raiffeisen Sportpark Graz das Final Four mit Österreich, Estland, Portugal und Montenegro!

ÖVV-Topscorerin Monika Chrtianska: „Wir freuen uns sehr, haben gekämpft und keinen Moment nachgelassen. Es war ein richtig cooles Spiel. Wir haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, heute besser serviert, als in den vorangegangenen Spielen, das war ein Schlüssel zum Erfolg.“

der Spielbericht in voller Länge auf volleynet,at

im Auftrag des ÖVV