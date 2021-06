Niveau der Sportakrobatik-Staatsmeisterschaft hoch wie noch nie

4. Juni 2021

Nach eineinhalb Wettkampftagen wurde die erste der drei Turnverbands-Staatsmeisterschaften der Sport Austria Finals erfolgreich abgeschlossen. Die Sportakrobatik hat nun zwei neue Elite-Meisterformationen: Hanna Reiter und Jan Wassermann aus Graz sowie Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll aus Dobersberg im Waldviertel. Insgesamt wurden zehn Limits für die EM im Herbst bestätigt oder neu erbracht.

In insgesamt sechs (Alters-)Kategorien, bei den Paaren wie Trios wurden am 3./4. Juni 2021 im Raiffeisen-Sportpark Graz insgesamt 14 österreichische Meister- und Staatsmeistertitel vergeben. Nachdem die Sportakrobatik im Vorjahr 2020 wegen Corona alle Wettkämpfe abgesagt hatte, galt das Motto #comebackstronger hier tatsächlich. Der deutliche Aufschwung der Jahre vor der Pandemie, der 2019 bereits zur ersten Elite-EM-Medaille für Österreich geführt hatte, erfuhr bei den Dynamik-, Balance- und Kombinatiosküren ein weiteres Ausrufezeichen.

Das sportliche Niveau dieser österreichischen Sportakrobatik-Titelkämpfe 2021 beeindruckte in allen Altersklassen. Dies umso mehr, als nur jene teilnehmen durften, die während der Pandemie eine Spitzensport-Trainings-Ausnahmegenehmigung erhalten hatten. Alle ÖFT-Nationalkader-Formationen zeigten gelungene Programme, die international längst konkurrenzfähig sind. Die Medaillen in den verschiedenen Klassen gingen an sieben Vereine aus vier Bundesländern.

Leonor Vareta, Österreichs portugiesische Nationaltrainerin: „Wir haben zwei besonders intensive Tage hinter uns, die auch der letzte, sehr positive Test für unser Team vor der WM und Nachwuchs-WM Ende dieses Monats in Genf waren. 95 Prozent der Übungen unseres Kaders gelangen ausgezeichnet. Es war eine brillante Meisterschaft mit großartigen Emotionen.“

„Die hervorragenden Leistungen und die exzellente Organisation der Meisterschaft stellten mich voll zufrieden,“ zeigte sich ÖFT-Bundesreferentin DI Theresa Longin begeistert: „Unsere sich immer weiter steigernde Spitze zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft. Besonders freut mich die wachsende Leistungsdichte auch in der Elite. Durch das neu ins Leben gerufene Elite Top Development Programm schaffen wir von den Jugendklassen an die Grundlagen, dass sich diese Entwicklung in der Zukunft verstärkt fortsetzt.“

ÖFT-Präsident Prof. Friedrich Manseder: „Der sportliche Aufschwung der österreichischen Sportakrobatik in den letzten Jahren war und ist gewaltig – und er geht trotz Corona weiter. International betrachtet würde es sich die Sportakrobatik längst verdienen, ins Olympiaprogramm aufgenommen zu werden.“

Österreichs Sportakrobatik-Meister*innen und Staatsmeister*innen 2021:

ÖStM Elite Trios: 1. Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll (USV Dobersberg, NÖ)

1. Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll (USV Dobersberg, NÖ) ÖStM Elite Mixed-Paare: 1. Hanna Reiter und Jan Wassermann (Allg. Turnverein Graz, St)

1. Hanna Reiter und Jan Wassermann (Allg. Turnverein Graz, St) ÖM Juniorinnen Trios: 1. Emilia Litschauer, Nicole Knapp und Isabell Willinger (USV Dobersberg, NÖ)

1. Emilia Litschauer, Nicole Knapp und Isabell Willinger (USV Dobersberg, NÖ) ÖM Juniorinnen Paare: 1. Lisa Kohlbacher und Kailani Friedrich (SG Spittal/Drau, K)

1. Lisa Kohlbacher und Kailani Friedrich (SG Spittal/Drau, K) ÖM Junior*innen Mixed-Paare : 1. Cassedy Taxpointner und Theodor Dorfinger (USV Dobersberg, NÖ)

: 1. Cassedy Taxpointner und Theodor Dorfinger (USV Dobersberg, NÖ) ÖM Jugend 1 Trios : 1. Lorena Pranjkovic, Lilien Eckert und Victoria Domenig-Ozimic (Allg. Turnverein Graz, St)

: 1. Lorena Pranjkovic, Lilien Eckert und Victoria Domenig-Ozimic (Allg. Turnverein Graz, St) ÖM Jugend 1 Paare weiblich : 1. Finja Fischer (Allg. Turnverein Graz, St) únd Eila Haydn (Sportunion Aktiv Brigittenau, W)

: 1. Finja Fischer (Allg. Turnverein Graz, St) únd Eila Haydn (Sportunion Aktiv Brigittenau, W) ÖM Jugend 1 Mixed-Paare: 1. Fee July Kasca und Tobias Arbesleitner (Allg. Turnverein Graz, St)

1. Fee July Kasca und Tobias Arbesleitner (Allg. Turnverein Graz, St) ÖM Jugend 2 Trios: 1. Jolina Lohr, Helene Fischer und Valentina Müller (Allg. Turnverein Graz, St)

1. Jolina Lohr, Helene Fischer und Valentina Müller (Allg. Turnverein Graz, St) ÖM Jugend 2 Paare: 1. Anastasia Lipp und Johanna Wimmer (Allg. Turnverein Graz, St)

1. Anastasia Lipp und Johanna Wimmer (Allg. Turnverein Graz, St) ÖM Jugend 3 Trios: 1. Emily Alena Wesely, Anja Litschauer und Lena Simmlinger (Sportunion Horn, NÖ)

1. Emily Alena Wesely, Anja Litschauer und Lena Simmlinger (Sportunion Horn, NÖ) ÖM Jugend 3 Paare: 1. Charlotte Pollak und Katharina Barta (Sportunion Horn, NÖ)

1. Charlotte Pollak und Katharina Barta (Sportunion Horn, NÖ) Allgemeine Klasse Trios: 1. Laura Sopkova, Jasmin Feyrter und Alicia Sabathiel (Sportunion Aktiv Brigittenau, W)

1. Laura Sopkova, Jasmin Feyrter und Alicia Sabathiel (Sportunion Aktiv Brigittenau, W) Allgemeine Klasse Paare: 1. Lara Celia Höbart und Annika Führer (Sportunion Horn, NÖ)

Vollständige Ergebnislisten

ÖFT