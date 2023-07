Niessl: „Steuerliche Spendenabsetzbarkeit ist ein großer Wurf!“

Ab dem nächsten Jahr können auch Sportvereine einen Antrag stellen und als spendenbegünstigte Einrichtung aufgenommen werden. Das hat Finanzminister Magnus Brunner am Mittwoch vor dem Ministerrat angekündigt. Für Österreichs Sport ist es nach der Erhöhung der Besonderen Bundes-Sportförderung und der PRAE ein weiterer großer Umsetzungserfolg.

Die Absetzungsmöglichkeit von Spenden bedeutet für Österreichs 15.000 gemeinnützige Sportvereine eine wichtige, zusätzliche Finanzierungssäule. Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Die Spendenabsetzbarkeit ist ein großer Wurf! Lange hat der organisierte Sport mit seinen Mitgliedern darum gekämpft, jetzt wird diese langjährige Forderung umgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Spendenaufkommen nun um einiges erhöhen und damit die wirtschaftliche Grundlage der Vereine durch noch stärkeres Engagement von privater Seite verbessern wird. Ein starker Impuls für die für unsere Gesellschaft so wichtige Arbeit der Sportvereine, die über Freude am Sport und an der Bewegung natürlich auch Bereiche wie Gesundheit, Integration und Inklusion positiv beeinflussen. Im Namen des österreichischen Sports bedanke ich mich beim Finanzminister und der Bundesregierung für diese Maßnahme, die auch für die Aufrechterhaltung der Vielfalt unserer Sportkultur bedeutsam ist.“

