Niessl nach Lockerungen: „Schritt der Vernunft für die Gesundheit!“

1. März 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl nimmt nach der heutigen Regierungs-Pressekonferenz zu den Lockerungen der Corona-Maßnahmen für den Vereinssport folgendermaßen Stellung:

„Es freut mich für unsere 571.000 in Sportvereinen gemeldeten Kinder und Jugendlichen, dass für sie ab dem 15. März endlich wieder Freiluft-Sport möglich wird! Jetzt können unsere jungen SportlerInnen unter Auflagen wieder sportartenspezifisch in ihren Vereinen trainieren. Dieser Schritt war dringend notwendig! Zuletzt haben ExpertInnen vermehrt auf physische und psychische Kollateralschäden durch Mangel an Bewegung und Mangel an Sozial-Kontakten besonders bei der jungen Bevölkerung hingewiesen. Sport ist hier das beste Gegenmittel, Sport ist aber auch, was das Corona-Geschehen betrifft, ein Teil der Lösung, weil wir über unsere Vereine ein sehr gutes Contact Tracing gewährleisten und somit auch einen vertiefenden Überblick über das Infektionsgeschehen liefern können. Das haben wir beim Sportgipfel am Freitag auch Sportminister Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober verdeutlicht. Unsere Argumente wurden berücksichtigt. Ein erste Schritt für den Sport – ein Schritt der Vernunft für die Gesundheit – ist getan, nun geht es darum, dass auch der restliche Vereinssport sukzessive, aber stets verantwortungsvoll, hochgefahren wird.“

im Auftrag von Sport Austria