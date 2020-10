16. Oktober 2020

Sport Austria-Präsident Hans Niessl fordert dazu auf, die Coronakrise zu nützen, um den Sport auf ein solides Fundament zu stellen. Die Förderung der österreichischen Sportkultur sei kein Selbstzweck, sondern eine volkswirtschaftliche Investition: „Allein 123 Millionen Euro fließen an Steuern und Abgaben an den Staat wieder zurück. Dazu kommen noch hunderte Millionen an Ersparnis im Gesundheitsbereich.“ Mehr:

im Auftrag von Sport Austria