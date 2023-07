Nach Thiem erhält auch Misolic Kitzbühel-Wildcard

24. Juli 2023

In wenigen Tagen beginnt das Generali Open Kitzbühel und die Wildcards für den Hauptbewerb stehen fest: Neben Dominic Thiem statten die Turnier-Veranstalter den Steirer Filip Misolic mit einer Wildcard aus. Misolic begeisterte im vergangenen Jahr mit seinem Finaleinzug in Kitzbühel.

„Filip hat sich die Wildcard absolut verdient und im vergangenen Jahr gezeigt, dass er nicht nur in Kitzbühel ausgezeichnet aufspielen kann, sondern auch starke Nerven bewiesen. Er hat uns alle überrascht und begeistert“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Sebastian Ofner spielt die beste Saison seiner Karriere und zeigt sich nicht erst seit seinem French-Open-Achtelfinaleinzug in Hochform. Die Weltrangliste weist ihn als Österreichs aktuell besten Spieler auf Rang 52 aus. Nach Kitzbühel wird der Steirer als gesetzter Spieler reisen: „Ofi hat die Fans bei uns schon einmal begeistert, als er 2017 ins Halbfinale eingezogen ist. Er fühlt sich wohl in Kitzbühel“, so Antonitsch.

PM/RED