16. Juli 2023

Das MU22-Nationalteam des ÖVV bestreitet von Donnerstag bis Samstag im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn sein EM-Qualifikationsturnier. Es geht gegen Slowakei, Serbien und Spanien. Der Quali-Turniersieger hat das Ticket zur Europameisterschaft kommendes Jahr in den Niederlanden in der Tasche. Als Zweiter ist man von den Ergebnissen in den vier Parallelgruppen abhängig. Denn nur die beiden besten Poolzweiten kommen ebenfalls weiter.

im Auftrag des ÖVV