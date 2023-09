8. September 2023

Das Testspiel gegen die Republik Moldau war keine Generalprobe für den Qualifikationshit in Stockholm gegen Schweden, weil Teamchef Ralf Ragnick freiwillig das Gefüge zerrissen hat. Gegen Schweden sind sie alle wieder da und von Beginn an dabei, mit Alaba, Arnautovic und Sabitzer wird die rotweißrote Fußballwelt wieder anders ausschauen. Weil sie alle zur Endrunde in Deutschland wollen. Die stärkste ÖFB-Elf hat auch die Klasse dazu. Die B-Auswahl nicht.

Die Meinung des Autors muss nicht jener von sportlive.at entsprechen.