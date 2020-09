Manseder als Turnverbands-Präsident wiedergewählt

28. September 2020

Am vergangenen Samstag fand im Olympiazentrum Linz der Verbandstag des Österreichischen Fachverbandes für Turnen (ÖFT) statt. An der Spitze eines größtenteils unveränderten Leitungsteams wurde Prof. Friedrich Manseder – der St. Pöltner ist seit 2010 im Amt – für weitere vier Jahre als Präsident wiedergewählt.

Der ÖFT vertritt rund 450 Turnvereine mit über 90.000 Mitgliedern. Als sechstgrößter unter den 60 Sportfachverbänden Österreichs ist der ÖFT u.a. stolz auf WM-Gold, Jugend-Olympia-Bronze, Universiade-Silber, EM-Bronze sowie einen Gesamtweltcupsieg in den letzten vier Jahren. Zum Programm des ÖFT zählen die olympischen Sportarten Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik und Trampolinspringen, ebenso Sportaerobic, Sportakrobatik, Team-Turnen und Parkour. Vielseitiges Kinderturnen und das Hobby-Wettkampfprogramm „Turn10®“ sind die Kernkompetenz der österreichischen Turnvereine. 2019 führte der ÖFT in Dornbirn das Großsportereignis „Welt-Gymnaestrada“ durch – ein einwöchiges Festival mit 20.000 Teilnehmer/innen aus 67 Ländern aller Kontinente und 8.000 Volunteers.

Der ÖFT-Verbandstag in Linz stand sowohl im Zeichen der Kontinuität, als auch der Strukturanpassung. Er wurde unter Umsetzung eines strikten COVID-19-Präventionskonzepts durchgeführt. Auf die Tätigkeits- und Erfolgsberichte des Präsidenten (Download), der Sport-Vizepräsidentin, der Finanzreferentin und der ÖFT-Spartenleiter/innen erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Die Neuwahlen brachten klare Mehrheiten der Delegiertenstimmen bis hin zu einstimmigen Quoren.

Neu im Vorstandsteam des ÖFT für die nächsten vier Jahre sind Vizepräsidentin Mag. Jutta Heger und Finanzreferentin Karin Zeindl. In die Satzungen einstimmig neu aufgenommen wurde ein umfassendes „Bekenntnis für Respekt und gegen Gewalt“. Dieses Bekenntnis bildet nun für die entsprechenden Maßnahmen des ÖFT in der Präventionsarbeit, der Übungsleiter- und Trainer-Aus- und Weiterbildung sowie der grundsätzlichen Wachsamkeit in allen Vereinen und Leistungszentren das sichere Fundament.

Ehrenmitgliedschaft für Heide Bruneder

Emotionaler Höhepunkt des ÖFT-Verbandstages war die Verabschiedung von Heide Bruneder nach 38 (!) Jahren im Präsidium. Standing Ovation begleiteten ihre Ernennung zum erst 11. ÖFT-Ehrenmitglied. Die Wienerin wirkte ab 1982 als Bundesreferentin für Rhythmische Gymnastik, in Folge ab 2003 als Vizepräsidentin. Zweimal führte Bruneder den ÖFT interimistisch (2004/05, 2010). International galt Bruneder über Jahrzehnte als eine der wichtigsten Repräsentantinnen der Rhythmische Gymnastik – unter anderem als einflussreiche Präsidentin im Europaverband UEG von 2001 bis 2017. Vier Jury-Einsätze bei Olympischen Spielen bezeugen höchste Fachkompetenz.

In seiner Abschlussrede ging Manseder auf die schwierige Situation des Turnsports – als Hallensport mit mehreren Körperkontaktsparten – während der Corona-Pandemie ein. Dennoch rief der ÖFT-Präsident zu Optimismus auf: „Ich bin überzeugt, dass wir unsere internationalen Erfolge in den nächsten Jahren weiter steigern werden. Wir stehen im ÖFT vor einigen wesentlichen Infrastruktur-Fortschritten. Ebenso bin ich sicher, dass unsere Vereine die aktuelle COVID-19-Krise meistern können und werden. Sollte der ÖFT direkt oder indirekt dabei helfen können, stehen wir mit Rat und Tat bereit.“

ÖFT-Vorstand 2020+:

Prof. Friedrich Manseder (NÖ, Präsident)

Dr. Gabriela Jahn (W, Vizepräsidentin für Leistungs- und Spitzensport)

HR Karin Engstler (V, Vizepräsidentin, Schwerpunkte Breitensport und Ethik)

Mag. Jutta Heger (St, Vizepräsidentin, Schwerpunkt Marketing)*

Mag. Walter Sinn (W, Vizepräsident, Schwerpunkt internationale Beziehungen),

Karin Zeindl (NÖ, Finanzreferentin)*

Dr. DI Dieter Hayn MBA (St, Schriftführer)

Mag. Robert Labner (W, Generalsekretär)

ÖFT-Sportkommission 2020+:

Dr. Gabriela Jahn (W, Vorsitz)

Eva Pöttschacher (W, Sportdirektorin Kunstturnen weiblich)

Gabriela Welkow-Jusek (NÖ, Sportdirektorin Rhythmische Gymnastik)

Fabian Leimlehner BA LL.M OLY (OÖ, Sportdirektor Kunstturnen männlich)

Mag. Ingrid Hemedinger (Sbg, Sportdirektorin Trampolinspringen)

DI Theresa Longin (NÖ, Bundesreferentin Sportakrobatik),

Brigitte Scheidl (NÖ, Bundesreferentin Sportaerobic)

Florian Wadl BSc (K, Bundesreferent Team-Turnen)

Renate Jandorek (V, Bundesreferentin Turn10/Gerätturnen)

(ÖFT)