Letzte Chance für ÖVV-Teams auf Olympia-Ticket

18. Juni 2021

In der kommenden Woche, 23. bis 26. Juni, geht es in Den Haag im Rahmen der CEV Continental Cup Finals für die besten ÖVV-BeachvolleyballerInnen um die letzte Chance auf ein Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio. Bei den Damen treten für Rotweißrot Kathi Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sowie die Strauss-Twins Nadine und Teresa an. Die ÖVV-Herrenmannschaft bilden Martin Ermacora/Moritz Pirstauz und Robin Seidl/Philipp Waller. Jeweils 16 Nationen kämpfen um je einen Olympia-Quotenplatz.

Da für kein ÖVV-Duo mehr der Weg Richtung Japan über die Weltrangliste führen kann, hofft man, über den Conti-Cup auf den Olympia-Zug aufzuspringen. Für Rio de Janeiro 2016 konnten sich unsere Herren auf diesem Weg einen Quotenplatz erspielen. An der Copacabana waren dann sogar zwei ÖVV-Männer-Duos mit dabei. Diesmal gilt es, ein olympisches Beachvolleyball-Turnier ohne österreichische Beteiligung zu vermeiden. Die Aufgabe ist freilich alles andere als einfach, schließlich geht nur an die beiden Siegerteams ein Olympia-Startplatz.

Gespielt wird im K.o.-System. D.h., sowohl bei Damen als auch Herren geht es mit dem Achtelfinale los. Jedes Länder-Duell wird im „Best-of-3“-Modus absolviert, wobei in den ersten beiden Spielen jeweils das Nr. 1-Team eines Landes auf das Nr. 2-Team der anderen Nation trifft. Steht es 1:1 muss ein Golden Match, in dem die Aufstellung beliebig wählbar ist, die Entscheidung bringen.

Sowohl die ÖVV-Damen als auch -Herren starten gegen Slowenien. Im Falle eines Erfolgs wartet auf Schützenhöfer, Plesiutschnig und die Straussis der Sieger aus Frankreich gegen Norwegen. Ermacora, Pristauz, Seidl und Waller würden im Viertelfinale auf Schweiz oder Serbien treffen. Mehr

