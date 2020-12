„Lassen wir uns testen!“

10. Dezember 2020

Sport Austria-Präsident Hans Niessl rief Österreichs Sport-Community heute bei einem Testtermin im Allsportzentrum Eisenstadt gemeinsam mit Eisenstadt-Bürgermeister Thomas Steiner auf, das Angebot der freiwilligen Antigen-Schnelltests zu nützen.

Niessl: „Da die Teilnehmerzahl an den Massentests noch ausbaufähig ist, appelliere ich an unsere 2,1 Millionen Sportvereins-Mitglieder dort, wo es noch möglich ist, eine der Teststationen aufzusuchen und sich testen zu lassen. Ich habe mich jedenfalls heute in Eisenstadt einem Test unterzogen. Alles, was hilft, das Virus besser und schneller in den Griff zu bekommen, ist zu begrüßen. Ein kontrollierbares Infektionsgeschehen wäre auch für den Sport die Grundlage für weitere Lockerungsschritte. Lassen wir die Chance nicht ungenützt vorüberziehen!“

Eisenstadt-Bürgermeister Steiner: „Je mehr Personen sich testen lassen, umso wirkungsvoller ist diese Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie. Jede Testung ist ein Schritt näher zu unserem gemeinsamen Ziel: Einer Rückkehr zur Normalität. Ich habe diesen Schritt heute gemeinsam mit Sport Austria-Präsident Hans Niessl gesetzt und appelliere auch an Sie: Wir haben in Eisenstadt genügend Kapazitäten, es gibt keine Wartezeiten. Bitte nehmen Sie die Möglichkeit der Testungen in Anspruch. Ich weiß, die Corona-Pandemie verlangt uns allen seit Monaten Enormes ab, aber nur mit einer breiten Durchtestung können wir einen guten Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen erhalten. Nur so können wir die Infektionskette rasch durchbrechen, unser Gesundheitssystem entlasten und damit letztlich Leben retten.“

im Auftrag von Sport Austria