Klingers und Ermacora/Waller gewinnen Baden Future

Die Gewinnerinnen des World Beach Pro Tour BADEN FUTURE presented by SPORTLAND Niederösterreich heißen Dorina und Ronja Klinger. Die topgesetzten Spielerinnen des win2day Beach Volley Team Austria gewannen Samstagabend das Finale im bestens gefüllten Toyota Beach-Stadion im Strandbad Baden gegen Leona Kernen/Annique Niederhauser 21:12, 21:19 und konnten somit den angestrebten Heimsieg realisieren. Schon in der Gruppenphase hatten die Klingers die Schweizerinnen in zwei Sätzen besiegt. Und auch bei den Männern ging Gold an Österreich: Martin Ermacora/Philipp Waller gewannen am Sonntag das rotweißrote Finale gegen Timo Hammarberg/Alex Horst im einmal mehr bestens gefüllten Toyota Beach-Stadion souverän 21:14, 21:16.